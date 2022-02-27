Stat: Beylerbeyi 75. Yıl

Hakemler: Cansu Tiryaki, Sedef Aktan, Neslihan Koç

Fenerbahçe: Ezgi Çağlar, Demet Bozkurt (Dk. 90+2 Sevinç Çorlu), Jessica Çarmıklı, Kpaho, İlayda Cansu Kara, Yenney, Fatma Kara Şahinbaş, Setenay Sırım (Dk. 89 Berdan Bozkurt), Coleman, Fishley, Cordner (Dk. 68 Jaleca)

Beşiktaş: Fatma Şahin, Didem Karagenç, Nascimento, Çiğdem Belci, Seda Nur İncik, Zeynep Gamze Koçer (Dk. 51 Maryam Yektaei), Gizem Gönültaş, Yağmur Uraz (Dk. 68 Zeynep Kerimoğlu), Berna Yeniçeri, Almeida, Elif Keskin

Goller: Dk. 10 Coleman, Dk. 40 Cordner (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 90 Zeynep Kerimoğlu (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 49 Fatma Şahin (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 68 Fatma Kara Şahinbaş (Fenerbahçe)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Coleman'ın sağ çaprazdan etkili şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

38. dakikada topla ceza sahasına giren Coleman, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cansu Tiryaki penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Penaltı için topun başına geçen Cordner, topu ağlara gönderdi: 2-0.

90. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sağdan yerden gelen ortaya ceza sahası içinde Zeynep Kerimoğlu'nun şutunda, top filelere gitti: 2-1.

Karşılaşmada başka pozisyon gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kadınlar futbol karşılaşmasında, sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne stat dışından yabancı maddeler atıldı.

Siyah-beyazlı bir grup taraftar, stat dışından tribünlere meşale ve yabancı maddeler fırlattı.

Kısa süreli gerginliğin ardından grup alandan uzaklaştı.