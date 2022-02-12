SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Erol Akbulut, Metin Korkut

GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Onurcan Çakır, Beytullah Hatipoğlu, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouflakrani, Louati (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Taha Erden, Muhammet Kaya, Kaan Gürbüz)

SETLER: 18-25, 28-30, 25-20, 22-25

SÜRE: 140 dakika (26, 46, 36, 32)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19'uncu haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-18, 30-28, 20-25 ve 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup etti.