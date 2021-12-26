Spor Toto 1. Lig’in 19’uncu haftasında evinde Ankara Keçiörengücü’yle karşılaşan MKE Ankaragücü, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

3. dakikada Ankaragücü defansındaki anlaşmazlıktan yararlanarak ceza sahası önünde topu kapan Keçiörengüçlü Eze, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

44. dakikada rakip ceza sahası yayı önünde topla buluşan Eze’nin sert ve etkili şutunda kaleci Akın yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

45+1. dakikada Ankaragücü’nce sağ kanattan kazanılan serbest vuruşunda topun başına geçen Erdem’in ortasını tamamlayan Sinan Osmanoğlu, topu ağlara gönderdi 1-1

48. dakikada sağ kanattan kaptığı topla çizgiye kadar gelen Mehmet Murat Uçar’ın ceza sahası içerisinde gönderdiği topla buluşan Erden Derdiyok’un şutunda top az farkla dışarıya çıktı.

68. dakikada kaptığı topla atak başlatan Mehmet Murat Uçar, uzun süre sürdüğü topu sol kanattaki Owusu’ya aktardı. Ceza sahası yan çizgisine kadar sokulan Owusu pasını Eren Derdiyok’a gönderdi. Topla buluşan Derdiyok, yaptığı vuruşla fileleri sarstı. 2-1

88. dakikada orta sahadan atılan derinlemesine pasla buluşan Owusu, önündeki boşluktan yaralanarak topla mesafe kat etti. Ceza sahası içerisinden vuruşu yapan Ganalı oyuncunun şutunda kaleci Boran gole izin vermedi.