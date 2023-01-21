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Haberler Basketbol

Derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring güldü

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasındaki derbi maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Beşiktaş'ı 81-65 yendi

Giriş: 21.01.2023 - 21:46 | Güncelleme: ABONE OL
Derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring güldü
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Karşılaşmaya Nacickaite'nin sayılarıyla başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk 5 dakikayı 7-6 önde geçti. Kalan bölümde boyalı alanda Stevens-McCovan ikilisiyle etkili olan sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Beşiktaş, Evans ve Charise ile sayılar buldu. Son bölümde savunmada etkili olan siyah-beyazlılar, Elif Bayram ve Evans'ın son dakikadaki basketleriyle bitime 5 saniye kala öne geçti: 31-30. Son hücumu sayıya çeviren konuk ekip, soyunma odasına 32-31 üstün gitti.

İkinci yarıya Stevens ve Işıl Alben'in üç sayılık basketleriyle başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 25. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 35-45. Mola dönüşü üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 28. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 39-55. Final periyoduna Galatasaray Çağdaş Faktoring'in 59-43 üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş karşısında Pelin Bilgiç'in üçlüğüyle toparlanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, Stevens'ın 37. dakikadaki üçlüğüyle farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 54-74. Galatasaray Çağdaş Faktoring, parkeden 81-65 üstün ayrıldı.

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Murat Ciner, Münevver Özemre, Dorukhan Kalyoncu

Beşiktaş: Evans 25, Elif Bayram 6, Melek Uzunoğlu 5, Charise 15, Davis 12, İrem Naz Topuz 2, Kübra İmren Sevindik, Yağmur Kübra Taşar, İnci Güçlü, Meltem Topaloğlu

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 8, Pelin Derya Bilgiç 6, Nacickaite 12, Stevens 27, McCovan 13, Pulvere 2, Meltem Yıldızhan 6, Tuğçe Canıtez 7

1. Periyot: 15-19

Devre: 31-32

3. Periyot: 43-59

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