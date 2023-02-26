Deprem bölgesinde yıkılan binalara ilişkin 188 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında soruşturmalar devam ediyor. Bölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklu sayısı 188'e yükseldi.
Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmaların verileri:
ŞÜPHELİ SAYISI
626
TUTUKLU SAYISI
188
ADLİ KONTROL SAYISI
218
YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN
69
GÖZALTI TALİMATI VERİLEN
63
GÖZALTI SAYISI
4
ŞÜPHELİLİK VASFI DEĞERLENDİRİLEN SAYISI
-
YURTDIŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLEN
5
ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLEN
16
İFADELERİ ALINARAK SERBEST BIRAKILAN
63
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