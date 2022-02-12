Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligde puanını 40'a yükseltirken Giresunspor ise 26 puanda kaldı.

Öte yandan Fenerbahçe ligde yaklaşık 3 ay sonra deplasman galibiyeti aldı.

Sarı-lacivertliler 21 Kasım 2021'deki Galatasaray galibiyetinden bu yana deplasmanda kazanamıyordu.

Sarı-lacivertliler ayrıca 26 Eylül 2021'deki Atakaş Hatayspor deplasmanından bu yana ilk kez ligde İstanbul dışında bir şehirde kazandı.