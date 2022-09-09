Denizli'de orman yangınına müdahale sürüyor

DHA

Kale ilçesindeki Muslugüme Mahallesi ve Menteşe ilçesindeki Esençay Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, 11 helikopter ve 5 uçağın yanı sıra Muğla ve Denizli Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı çok sayıda personel, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve vatandaşların desteğiyle müdahale ediliyor.

Bölgede AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri de hazır bekletiliyor.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, AA muhabirine, saat 14.30 civarında Kale ilçesi Muslugüme Mahallesi yakınlarındaki dere yatağında yangının çıktığını söyledi.

Ekiplerin alevlere müdahale ettiğini anlatan Çetinkaya, "Muhtemelen insan eliyle başlayan yangına müdahale etmeye çalışıyoruz. Dere yatağındaki nokta çok sarp olduğu için ancak hava araçlarıyla direkt müdahale ederek, yollardan da hortum çekerek ulaşabildiğimiz noktaları söndürmeye başladık. Ancak yangın güney uca doğru ilerlemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Çetinkaya, yangını 1-2 saat içinde kontrol altına almaya hedeflediklerini dile getirdi.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ise bütün ekiplerin yangını söndürmek için çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Belli bölgelerdeki muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Yangın havuzlarına su takviyeleri yapıyoruz. Yoğun şekilde helikopterlerin çalışması var. İnşallah önü kesilebilirse çok iyi olacak. Yoksa Künar, Ortaköy, Esenkaya mahallelerimize doğru ilerleme ihtimali var. Şu anda tahliye edilecek bir durum, tehlikede bir mahallemiz yok. Ama tabii çok ilerleyecek olursa, belki o zaman tahliye gündeme gelebilir. Şu anda yakın tehlikede olan mahallemiz yok."

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