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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da düzenlenen 'Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi' projesinin kapanış konferansında açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Narin Güran soruşturması hakkında, "Doku örnekleri Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor. Deliller önemli veriler içeriyor. Narin'i katledenleri yargı önüne çıkarmak boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ ANLAMLARA SEBEP OLAN CÜMLE KURMAMALIYIZ"

DHA'nın haberine göre Bakan Tunç, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili sözlerinin sorulması üzerine, "Galip Bey basın mensuplarına açıkladı, burada dosyanın gizliliğini vurgu yaptı. Tabii o dosyanın gizliliğine vurgu yapan kısmı çıkarıldığında konu bağlamında kopmuş oluyor. Çok hassas bir konu. Yanlış anlamalara sebep olan cümleler kurmamamız gerekiyor. Bu konuda özellikle herkesin hassas olması lazım. Bizim derdimiz önce Narin'in naaşına ulaşmaktı, ulaştık. Eğer ulaşılamasaydı toplumda birilerinin neler yapacağını da daha ilk günden görmüştük. Belki de onlar, o sokaklarda gösteriler başlatan kişiler, eğer naaşına ulaşılamamış olsaydı çok daha farklı birtakım girişimlerde bulunacaklardı, bunlar doğru değil" dedi.

"BULGULAR ÖNEMLİ VERİLER İÇERİYOR" Tunç, soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek, "Toplanan deliller var, alınan ifadeler var, Adli Tıp Kurumumuzun incelemeye aldığı bulgular var. Elde edilen araçlardan elde edilen kimyasal veriler var. Tüm bunlar hepsi değerlendirilecek. Elde edilen bulgular şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor. 2 hafta sürecek bir inceleme. Bu patolojik, biyolojik ve kimyasal verilerin özellikle değerlendirilmesi belli bir zaman içerisinde gerçekleşiyor. Teknolojinin tüm imkanları sağlanıyor. İfadelerden yola çıkarak, Narin kızımızın naaşından elde edilen 91 doku var. Şu anda teknik incelemeler devam ediyor. Narin'in katillerine bir an önce ulaşılması ve hak ettiği cezaları alabilmesi için soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi lazım. Bizi derinden yaralayan bir konu Narin'in katledilişi. Dolayısıyla Narin evladımızın katledenleri, yargı önüne çıkarmamız lazım, bu bizim boynumuzun borcu. Dolayısıyla yargı huzurunda da bunların kanunumuzun gerektirdiği en ağır cezaya çarptırılması lazım. Çocuklarımızın korunması konusunda çok hassasız, çocuk istismarının önlenmesi konusunda çok hassasız, çocuklarımızı gözümüz gibi korumalıyız. Onları sadece ailelerinin korumasına bırakmamalıyız. Aileler korumalı; ama asıl görev devletin görevi. Bugün 22 kişinin ifadeleri adliyede alınmaya başlayacak ve sonuca göre soruşturma devam edecek" dedi.

Bakan Tunç, Narin'in ablasına ilişkin sorulan soruya ise, "Şu an odaklandığımız nokta Narin kızımızın katillerini bulmak. Bu soruşturmayı etkin bir şekilde yürütmek. Diğer farklı şüpheler bunların hepsi, Cumhuriyet savcılarımızın değerlendireceği hususlar" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, Tekirdağ'daki istismar olayına ilişkin ise, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirterek, olayla ilgili 5 kişinin tutuklu olduğunu ve bebeğin de tedavi altında olduğunu söyledi.