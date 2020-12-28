İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı tespit edilen 1'i kadın 2 şüphelinin yaşadığı, Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi´ndeki eve baskın yaptı.

DHA'nın haberine göre, şüpheliler, gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 2 cep telefonu, tablet bilgisayar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.