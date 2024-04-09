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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

        Son dakika haberi DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

        4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-22' operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 08:11 Güncelleme: 09.04.2024 - 08:12
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        DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
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        4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Bozdoğan-22" operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Bozdoğan-22” operasyonlarında 14 şüphelinin yakalandığını belirtti.

        "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

        "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Eskişehir, Gaziantep, Samsun ve Yalova’da düzenlenen operasyonlar sonucu; Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı. Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli yakalandı. Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

        Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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