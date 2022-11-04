Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst yöneticisine müebbet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'de yakalandığını açıkladığı DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Bashar Ghazal Al Sumaidai hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. İddianamede Al Sumaidai'nin eşi Makaram Taha Ali ile eylemlerde kullanılan silahları nakliyle yetkili Azzam Ali Husseın Al-neama hakkında da dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Bashar Ghazal Al Sumaidai'nin örgütün en son sözde lideri olan Abdullah Kardaş'ın ölümüne müteakip Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin raporlarına konu olacak şekilde örgütün yeni lideri olarak açıklandığı, örgütün basın yayın organlarında şüphelinin isminin ön plana çıkarıldığı belirtildi. Sumaidai'nin yakalanmasının ardından yakalanan Azzam Ali Husseın Al-neama ve Makaram Taha Ali Ali'nin soruşturmaları da bu dosyaya eklendi. Şüpheli Azzam Ali Husseın Al-neama'nın "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "DAEŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, Al Sumadai'nin eşi Makaram Taha Ali'nin de "DEAŞ silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla yargılanması istendi. İddianame İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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