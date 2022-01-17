Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan oyuncu Davide Biraschi'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'dan kiralanan Biraschi, bu sezon ligde 14, İtalya Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 16 maçta forma giydi.