Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem!

Muğla'nın Datça ilçesi'nde AFAD'da göre 5,0, Kandilli'ye göre 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.38'de Datça'nın 56 km açığında meydana gelen deprem AFAD'da göre yerin 7,6 km derinliğinde oluştu.

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