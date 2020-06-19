Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle YKS'nin 27-28 Haziran'da yapılmaması gerektiği ileri sürülerek sınav tarihinin öne çekilmesine ilişkin karar, yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştaya taşındı.

Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına yönelik kararın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, planlandığı şekilde 27 ve 28 Haziran'da yapılacak.