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        Haberler Dünya Danimarka Maslahatgüzarı ve Hollanda Elçi-Müsteşarı Dışişleri'ne çağrıldı

        Danimarka Maslahatgüzarı ve Hollanda Elçi-Müsteşarı Dışişleri'ne çağrıldı

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Kopenhag ve Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede devam eden saldırılardan duyulan rahatsızlık bildirilirken, eylemlerin en güçlü şekilde kınandığı ve protesto edildiği bir kez daha vurgulandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 17:01
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        2 ülkenin temsilcileri Dışişleri'ne çağrıldı
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