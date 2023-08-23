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        Haberler Dünya Danimarka Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

        Danimarka Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

        Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 17:50 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:53
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        Danimarka Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
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        Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın, yine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, dördüncü kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

        Maslahatgüzar, 18 Ağustos, 21 Ağustos ve 22 Ağustos'ta da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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