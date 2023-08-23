Danimarka Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın, yine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, dördüncü kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Maslahatgüzar, 18 Ağustos, 21 Ağustos ve 22 Ağustos'ta da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.