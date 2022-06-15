Dani Alves serbest kaldı

Barcelona, sözleşmesi sona eren Dani Alves ile yollarını ayırdı.

39 yaşındaki Brezilyalı, kulübün kendisiyle yeni sözleşme imzalamadığını açıkladı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Dani Alves'in Katar Dünya Kupası'na formda bir şekilde katılmak için Avrupa'da forma giymek istediğini belirtti.

2016'da ayrıldığı Barcelona'ya Kasım 2021'de geri dönen Dani Alves, geçtiğimiz sezon 16 karşılaşmada forma giydi.