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        Haberler Gündem Güncel D-100'de Ankara yönü trafiğe kapatıldı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        D-100'de Ankara yönü trafiğe açıldı

        İstanbul'da Avcılar D-100 karayolu Yakuplu mevkiinde hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. D-100 karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmasında başkent yönü trafiğe açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:51 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:29
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        D-100'de Ankara yönü trafiğe açıldı
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        Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda yağış sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı.

        DHA'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle yolda ters dönen kamyon trafiğin kapanmasına neden oldu. Kamyonun olay yerinden çekilmesiyle trafik normale döndü.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu Yakuplu mevkii Avcılar istikametinde yaşandı. Yağışın ardından seyir halindeki 34 LK 6870 plakalı hafriyat kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan kamyon otoyolda ters döndü. D-100 Karayolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyon şoförü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun kapanmasına neden olan hafriyat kamyonu iş makinesi yardımıyla çekilirken, yol yeniden trafiğe açıldı.

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