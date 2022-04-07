Cüneyt Çakır İsviçre yolunda!

Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemi klasman dışında bırakmasının ardından İsviçre Futbol Federasyonu, TFF'ye, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ı istediğine dair yazı göndermişti.

TFF yönetimi bu talebi olumlu karşıladı ve Çakır'a Avrupa'da düdük çalmanın yolunu açtı. Futbol Federasyonu, İsviçre'ye gönderdiği yazıda, "Cüneyt Çakır ve ekibi ile temasa geçebilirsiniz, biz TFF yönetimi olarak izin veriyoruz" dedi.

Şimdi gözler Cüneyt Çakır'a çevrildi. 45 yaşındaki Çakır bu görevi kabul ederse iş resmileşecek, 2022 Dünya Kupası'nda görev alma ihtimali de oldukça yükselecek.

Bilindiği üzere Tahkim Kurulu, MHK'nin liste dışı kararını bozmuş ve hakemlere kokartlarını iade etmişti. Ancak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, bu isimlere maç vermeyeceğini söylemişti.