Gelen son dakika bilgisine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kalın'ın karantinada olduğu belirtildi.

Kalın sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum.