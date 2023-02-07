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Son dakika haberi Cumhurbaşkanlığı'na ait 2 uçak, sağlık ekiplerine tahsis edildi

Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde görev yapacak sağlık ve arama kurtarma ekiplerine tahsis edildi

Giriş: 07.02.2023 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'na ait 2 uçak, sağlık ekiplerine tahsis edildi
Cumhurbaşkanlığı'na ait 2 uçak, sağlık ekiplerine tahsis edildi
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AA

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgesinde görev yapacak arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edilen uçaklardan biri Adıyaman'a, diğeri Kahramanmaraş'a hareket etti.

Bölgeye giden uçaklarda kardiyoloji, genel cerrah, göğüs cerrahı, kalp ve damar cerrahı, beyin cerrahı, ortopedi uzmanı, kadın doğum uzmanı, hemşireler ve AFAD teknisyenleri yer alıyor.

Uçaklarla personelin yanı sıra sağlık malzemeleri, jeneratör, beslenme ve giyecek malzemeleri de bölgeye taşınacak. Uçakların dönüşte bölgedeki yaralıları Ankara'ya taşıyacağı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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