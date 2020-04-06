06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.18'de başladı.
Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Pazar yerleri ve toplu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu hassasiyetle ele aldık. Valiliklerimiz bu süreci çok yakından takip edecekler. Valiliklerimiz e-devletten ücretsiz maske dağıtımına başladı.
Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız.
Evlerimizden dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın 3 adım veya 2 metre mesafeden daha yakın bulunmamalarını önemsiyoruz. Her şehrimizde bulunan il hıfzıhha kurumları ile pandemi kurulları gerekirse ilave tedbirleri geliştiriyorlar.
Köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyinde kimi yerleri karantinaya alıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için Türkiye'nin her yerinde Vefa Sosyal Destek kurumları oluşturduk.
1 milyon 320 bin vatandaşımızın temel ihtiyaç taleperini yerine getirdik. İlk, orta, yüksek öğretim öğrencilerimizin eğitimini internet ve televizyon yoluyla bu dönemi yürütüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak insan haraketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız.
İnşallah bu musibetten tamamen kurtulacağız. Test sayısında 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Sağlık hizmetleri, gıda ve temizlik malzemeleri tedariki, kamu güvenliği bakımından hamdolsun kaydadeğer bir meseleyle karşılaşmadık.
Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanını, ki 1000 hastanelik şu anda plan proje çalışması devam ediyor aynı şekilde Sancaktepe'de bir katlık hastaneyi yapıyoruz. 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz ve tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız.
Bizi yakından ilgilendirdiği için Avrupa ülkelerinin tamamıyla Amerika'daki gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Kovid-19 hastalarımızın veya bulaştıranların önemli olarak Avrupa ve Amerika seyahati geçmişinin olması bu ülkelerin gerekli tedbirleri almadığını gösteriyor. Bugün o ülkeler bizim gibi tedbir alsaydı çok daha iyi konumda olabilirdik.
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