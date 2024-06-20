Cumhurbaşkanına hakaret polise mukavemetten tutuklandı
Kırıkkale'de, trafik polisine mukavemette bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen alkollü sürücü T.Ö. gözaltına alındı. T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kırıkkale'de, dün akşam polis ekipleri, T.Ö. isimli sürücünün alkollü araç kullandığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti.
ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ
DHA'da yer alan habere göre aracı, Atatürk Bulvarı Nokta Köprü altında durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde sürücü T.Ö.'nün alkollü olduğunu tespit etti.
ETKİSİZ HALE GETİRİLİP GÖZALTINA ALINDI
İşlem yapıldığı sırada T.Ö. taşkınlık yapıp, trafik polisine mukavemette bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Bunun üzerine şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
EMNİYETİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Görevli trafik polisine mukavemette bulunduğu ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sürücü tutuklandı.