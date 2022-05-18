Cumhurbaşkanı Sözcüsü'nden kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık ve ABD'li muhataplarıyla talepleri üzerine telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın, Almanya Başbakanı Dış Politika Danışmanı Jens Plötner, İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Robert Rydberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Petri Hakkarainen, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde ikili ilişkiler, Ukrayna savaşı, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvuruları ve bölgesel konular ele alındı.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında, Türkiye'nin ulusal güvenlik kaygılarının giderilmesine yönelik somut adımların atılması beklentisi muhataplara iletilirken, Türkiye'nin beklentilerinin karşılanmaması durumunda sürecin ilerlemesinin söz konusu olmayacağının altı çizildi.
Terör örgütü PKK/PYD/YPG ile FETÖ mensuplarının NATO üyesi ve diğer ülkelerdeki mevcudiyetine müsaade edilmesinin kabul edilemez olduğunun vurgulandığı görüşmelerde, terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması ve terörün her türüne karşı birlik ve dayanışma ruhu içinde mücadele edilmesi gerektiği ifade edildi.
Savunma sanayii alanındaki ihracat kısıtlamalarının kaldırılması ve müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması konusunda Türkiye'nin beklentisi dile getirildi.
Ukrayna savaşının diplomasi ve müzakere yoluyla sona erdirilmesi ve özellikle gıda güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.
FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA BAŞVURUSU
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından değişen dengeler, Avrupa Birliği üyesi olan Finlandiya ve İsveç'in güvenlik kaygıları sonucu NATO'ya başvurmasına sebep oldu.
Finlandiya ve İsveç bugün resmen NATO'ya başvurdu. İki ülke NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti. Almanya Kabinesi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği talebini onayladı.
Rusya'nın kuzey batı komşusu olan Finlandiya ile İsveç'in başvuruları, Rusya'ya göre bölgenin güvenliğini ve istikrarını zedeleyecek.
Türkiye ise İsveç ve Finlandiya'nın teröre destek verdiğini ve bu nedenle iki ülkenin NATO üyeliklerine onay vermeyi düşünmediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Ankara'yı ziyaret etmek istediklerini bildiren iki ülke için, "Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" demişti.
NATO üyeliği için tüm üye ülkelerin onayı gerekiyor.
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