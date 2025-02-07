Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, sosyal paylaşım sitesi X üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir'de gözaltına alınan 53 yaşındaki Z.M. isimli kişi tutuklandı
İzmir'de, sosyal paylaşım sitesi X üzerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün evinde gözaltına alınan Z.M'nin (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
AA'da yer alan habere göre adliyeye sevk edilen Z.M, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.