Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zeka teknolojileri hayatımızın her alanını etkilemektedir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne gönderdiği video mesajda, "Bu sene 9'uncusu düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı sağlık alanındaki iş birliği potansiyelimizin tam anlamıyla harekete geçirilmesi noktasında çok önemli roller üstlenmektedir. Giderek büyüyen ve 2030 yılında 1,5 trilyon dolarlık pazara erişeceği anlaşılan yapay zeka teknolojileri hayatımızın her alanını etkilemektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından 'Sağlıkta Yapay Zeka' ana temasıyla düzenlenen 9'uncu Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödül Töreni'ne video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajına herkese selamlarını ileterek başladı.