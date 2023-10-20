Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zeka teknolojileri hayatımızın her alanını etkilemektedir

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zeka teknolojileri hayatımızın her alanını etkilemektedir

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne gönderdiği video mesajda, "Giderek büyüyen ve 2030 yılında 1,5 trilyon dolarlık pazara erişeceği anlaşılan yapay zeka teknolojileri hayatımızın her alanını etkilemektedir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yapay zeka teknolojileri' açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne gönderdiği video mesajda, "Bu sene 9'uncusu düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı sağlık alanındaki iş birliği potansiyelimizin tam anlamıyla harekete geçirilmesi noktasında çok önemli roller üstlenmektedir. Giderek büyüyen ve 2030 yılında 1,5 trilyon dolarlık pazara erişeceği anlaşılan yapay zeka teknolojileri hayatımızın her alanını etkilemektedir" dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından 'Sağlıkta Yapay Zeka' ana temasıyla düzenlenen 9'uncu Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödül Töreni'ne video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajına herkese selamlarını ileterek başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        İsrail, Lübnan sınırındaki o bölgeye tahliye edecek
        İsrail, Lübnan sınırındaki o bölgeye tahliye edecek
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Son 3-4 yılda uyuz vakaları 30-40 kat arttı
        Son 3-4 yılda uyuz vakaları 30-40 kat arttı
        Eşini 12 yerinden bıçakladı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Eşini 12 yerinden bıçakladı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Gram altın 2 haftada yüzde 10 yükseldi
        Gram altın 2 haftada yüzde 10 yükseldi
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı
        Diyanet'ten hutbede Gazze için çağrı
        Diyanet'ten hutbede Gazze için çağrı
        Barcelona'dan El Clasico'ya yeni logo
        Barcelona'dan El Clasico'ya yeni logo
        Gıda sanayicileri enflasyondan dertli
        Gıda sanayicileri enflasyondan dertli
        Habertürk Anasayfa