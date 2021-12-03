Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.

Reuters haber ajansının haberine göre Putin'in görüşmede Erdoğan’a Ukrayna'nın Bayraktar SİHA'ları kullandığını söylediği öne sürüldü.