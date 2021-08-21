Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den Afganistan görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘‘Afganistan meselelerinde’’ koordinasyonu güçlendirme vurgusu yaptı. İkilinin cumartesi günü telefon ile görüşmesinde satır başlıklarında önceliğin, terör ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele olduğuna dikkat çekildi.

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