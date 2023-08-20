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Erdoğan, kutlamalar kapsamında kentte bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ardından Sırp mevkidaşı Vucic ve heyeti ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Balkanlar'ın barış ve istikrarı bakımından Sırbistan'ı anahtar ülke olarak gördüğünü belirterek, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihindeki en üst noktasına ulaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir eşlik etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in heyetinde ise ilgili bakanlar ve yetkililer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin yapıldığı otelin önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, bazı vatandaşlarla sohbet etti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.