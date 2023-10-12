Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon g&ouml;r&uuml;şmesi ger&ccedil;ekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan a&ccedil;ıklamaya g&ouml;re g&ouml;r&uuml;şmede, b&ouml;lgede ve d&uuml;nyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin &ccedil;atışması ve insani krizlere &ccedil;&ouml;z&uuml;m arayışları ile ilgili g&ouml;r&uuml;ş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan g&ouml;r&uuml;şmede, T&uuml;rkiye nin krizin bir an &ouml;nce sonlandırılması i&ccedil;in her t&uuml;rl&uuml; &ccedil;abayı g&ouml;sterdiğini, arabuluculuk dahil bir&ccedil;ok barış&ccedil;ıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, sorunun temelli &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; i&ccedil;in Filistin e verilen s&ouml;zlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kud&uuml;s olan, coğrafi b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti nin kurulmasına &ouml;nc&uuml;l&uuml;k etmesinin şart olduğunu s&ouml;yledi. *Haberin g&ouml;rseli İHA tarafından servis edilmiştir