Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam saat 20:53'te ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor. Duyuruyu sosyal medya hesabından yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımız

bugün saat 20.53’te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.

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