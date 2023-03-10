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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te seçim kararını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından seçim kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanacak. YSK'nın da bugün toplanması bekleniyor

Giriş: 10.03.2023 - 09:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te seçim kararını açıklayacak
HABERTURK.COM

Seçim süreci bugün resmen başlıyor. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi kararını bugün 14.00'te alacak. Peki bu süreçten sonra neler yaşanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kararını bugün 14.00'te kameraların önünde imzalayacak. Erdoğan’ın sözlü olarak da seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasına dair açıklama yapacak.

MÜKERRER SAYIDA YAYINLANACAK

Erdoğan’ın açıklaması sonrası gözler Resmi Gazete’de olacak. Ancak; Resmi Gazete için gece saatleri beklenmeyecek. Seçimlerin yenilenmesine dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanacak.

YSK TOPLANACAK

Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının hemen ardından YSK’nın toplanacak. Peki YSK’nın bu toplantıda ilk kararları ne olacak? Yüksek Seçim Kurulu’nun iki karar alması bekleniyor.

Önceki seçimlerde de olduğu gibi bu kararlar; istifa etmesi gereken kamu görevlileri ile illerin çıkaracağı milletvekili sayılarının ilanına ilişkin olacak. Seçim takvimi ise daha sonra ilan edilecek.

YSK kamu görevlilerine ilişkin kararında, hangi kamu görevlilerinin vekil adaylığı durumunda ve hangi süre aralığında istifa etmesi gerektiğini belirtecek. Bu süre aralığının ise 11-16 Mart tarihleri arasında olması bekleniyor.

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