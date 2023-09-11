Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paşinyan ile görüşmesinde, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağı vurgulandı.
Giriş: 11.09.2023 - 17:55 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:58
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