Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 50 dakika sürdü.

Macron ile görüşme sonrasında NATO liderleri aile fotoğrafı için bir araya geldi. Aile fotoğrafı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile selamlaştı.

Tüm liderlerin alana gelmesi ile NATO Aile Fotoğrafı çekildi.

BRÜKSEL'DE 3 BÜYÜK ZİRVE

NATO LİDERLER ZİRVESİ

Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında bir günde 3 büyük zirve toplantısına ve onlarca devlet ve hükümet başkanına ev sahipliği yapacak.

24 Mart'ta düzenlenecek üç zirveden biri NATO karargahında yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Liderler Zirvesi, 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirveyi duyurduğu açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarını, Ukrayna'ya güçlü desteğimizi ve güvenliğimizdeki yeni gerçeklik karşısında NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının daha da güçlendirilmesini ele alacağız." ifadesini kullanmıştı.

AB LİDERLER ZİRVESİ

Bir diğer zirve toplantısı 27 AB ülkesinin liderleri arasında yapılacak. 24-25 Mart'taki olağan zirve toplantısı yine Rusya-Ukrayna savaşı ağırlıklı geçecek.

Toplantının bir bölümüne NATO Zirvesi için Brüksel'e gelecek ABD Başkanı Joe Biden da katılacak.

Planlı AB Liderler Zirvesi'nde Rusya'nın saldırısı öncesinde zaten güvenlik konusunun ele alınması planlanıyordu. Toplantıda, liderlerin AB'nin güvenliğiyle ilgili gelecek 5-10 yıllık dönem için atacağı adımları belirleyecek "Stratejik Pusula" belgesinin liderlerce onaylanması bekleniyor.

G7 ZİRVESİ

NATO ve AB zirvelerinin yanı sıra G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları da Brüksel'de görüşecek.

G7'nin dönem başkanı Almanya Başbakanı Olaf Scholz, üye ülkeleri Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini görüşmek üzere toplantıya davet etmişti.

G7 Zirvesi toplantılarına üye ülkeler Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Japonya'nın liderlerinin yanı sıra AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı da katılıyor.