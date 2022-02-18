Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere Türkiye-NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı.