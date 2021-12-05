Cumhurbaşkanı Erdoğan millet bahçesi yapılacak Atatürk Havalimanı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan çıkarak saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunuyor. Yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın incelemeleri sürüyor.