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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar Başbakanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesine katılmak üzere geldiği Brüksel'deki temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Victor Orban ve Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda bir araya geldi.

13.06.2021 - 20:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar Başbakanı ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek NATO Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

AA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Brüksel'e geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından sevinçle karşılandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel’e geldi. Erdoğan, zirve öncesi kalacağı Steigenberger Wiltcher's adlı otele geldiği sırada ise Türk vatandaşları tarafından Türk bayrakları eşliğinde sevinçle karşılandı. Polisin otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken, otelin çevresi izinsiz girişleri engellemek için teller ile çevrildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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