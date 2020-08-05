Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

AA'nın haberine göre Erdoğan, burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşiyor.