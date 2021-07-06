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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Nursultan Nazarbayev'in doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

06.07.2021 - 13:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Nazarbayev'e doğum günü telefonu
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Nazarbayev'in doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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