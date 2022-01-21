Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, gerilime ilişkin "İşgal veya savaş bölge huzurunun ciddi ihlali olur. Bu bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceği gibi 40 milyon nüfusu olan Ukrayna ile Rusya'nın zaten durumu ortada. Öbür taraftan Rusya alan olarak bölgenin en büyük güçlü devleti. Burada bir huzursuzluk olmasını Türkiye olarak kabul etmiyoruz. Rusya ile ilişkiler gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Tarihinde olmayan bir barış içerisinde Rusya ile ilişkimiz var. Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel bazda da ilişkiler gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile de aynı şekilde ilişkilerimiz gayet iyi. Bu olumlu gelişmeleri biz kabullenemiyoruz" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'DAN ARABULUCULUK MESAJI: "ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVE HAZIRIZ"
Erdoğan Türkiye olarak arabuluculuk yapabileceklerini de belirterek "Barışın hakim olması için biz arabulucu olabiliriz. Üzerimize düşen göreve hazır olduğumuzu daha önce söylemiştim. Önümüzdeki günlerde Ukrayna ziyareti var. Sonrasında Moskova da olabilir" dedi.
"OMICRON OLUMLU İSTİKAMETTE GELİŞMELERE VESİLE OLDU"
Türkiye'deki Omicron vakalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan "Omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere vesile oldu. Vaka sayılarında artış oluyor ama olumlu istikamette geçişte hızlı oluyor. Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntımız yok. Gelişmeler olumlu. Şu sıkıntılı dönemlerde hastane inşaatlarımızın ne kadar hızlı gittiğini ve bu hastane inşaatlarımız sebebiyle de gerek şehir hastanelerimiz gerekse diğer hastanelerimizin inşaası Türkiye genelinde hızla gerçekleşti. Hastanelerde doluluk oranı da zannedildiği gibi değil. Dolayısıyla buradan da endişemiz yok. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Vatandaşlarımızın da dikkatli olması da bizim için önemli. Maske mesafe temizlik kurallara dikkat etmemiz isabetli olur. Ondan sonra niye böyle oldu dememek lazım. Bundan dolayı üzüntülüyüz. Elimizden gelen tüm tedbirleri alıyoruz almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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