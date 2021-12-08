Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Yakında Tahran’da ortak bir zirve düzenlenmesiyle Türkiye ile iş birliğimiz yeni bir aşamaya girecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İran’ın terörle mücadelede ortak hareket etmesinin önemine değinen Reisi, “Terör ile mücadelede ortak hareket etmek istiyoruz. Bu konuda tüm ülkelerin iş birliğinden memnun oluruz” ifadelerini kullandı.

Reisi, bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini ve dışarıdan herhangi bir müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ekonomik ve güvenlik alanlarında iş birliğinin önemini vurgulayarak Tahran'a yapacağı ziyarette Türkiye-İran arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılacağını dile getirdi.