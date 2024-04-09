Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular ele alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görüşmede Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular ele alındı. İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler" denildi.
Fotoğraf: İHA