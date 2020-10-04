Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'daki incelemesinin ardından Üsküdar Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

AA'nın haberine göre Erdoğan, burada Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.