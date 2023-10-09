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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 16:42 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:08
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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