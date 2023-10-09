Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Giriş: 09.10.2023 - 16:42 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.