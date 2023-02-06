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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener ile telefonda görüştü. Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'e bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi

Giriş: 06.02.2023 - 17:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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