Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 14.00'te başladı.

Görüşmede, TSK tarafından terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu ve Libya’daki son gelişmeler, TBMM çalışma takvimi ve Meclis Başkanlığı seçimleri gibi bir dizi konuların ele alınması bekleniyor.