Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli saat 14.00'te bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya geldi.
MHP lideri Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te görüşme başladı. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
Görüşmede 1 Ekim'de başlayan yeni yasama yılında öncelikli konuların masaya yatırılacağı öğrenilirken, İsrail'in Ortadoğu'daki saldırıları da bir diğer gündem maddesi olması bekleniyor.
Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan MGK toplantısına başkanlık edecek.