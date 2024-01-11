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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek - Güncel son haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek. Görüşmenin saat 15.00'da Beştepe'de gerçekleşeceği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 12:16 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:25
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ayrı ayrı kabul edecek.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te Bahçeli'yi, saat 17.00'de ise Kurtulmuş'u kabul edeceği belirtildi.

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