Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bugün bir araya geldi. Beştepe'deki görüşme saat 14.10'da başladı
Giriş: 27.09.2023 - 13:40 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya geldi.
Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.10'da başladı.
Görüşmede yeni yasama döneminde Meclis'e gelecek teklifler ve düzenlemeler ele alınacak.
Diğer yandan yerel seçimlere ilişkin değerlendirmeler de masaya yatırılacak.
Toplantı sonrası açıklama yapılması beklenmiyor.