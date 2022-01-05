Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Edinilen bilgiye göre, görüşme saat 14.00'te, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşti.

İki liderin, 2022 yılının ziyareti olarak Bahçeli’nin evinde gerçekleştirdiği görüşme basına kapalı olarak yapıldı.

Öte yandan MHP Lider Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmeden önce evinin bahçesine çıkarak bir gezinti yaptı ve sonrasında basın mensuplarını selamladı.

Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitabı MHP liderine hediye etti.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

İki lider en son 17 Kasım'da bir araya gelmişti.